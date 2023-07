L'Acord Social per l'Amnistia i l'Autodeterminació insta Sánchez a detallar una proposta amb el 80 per cent de suport que té el referèndum

L'Acord Social per l'Amnistia i l'Autodeterminació (ASAA) li ha recordat a Pedro Sánchez que el 2018 va signar la Declaració de Pedralbes, en la qual la Generalitat i el govern espanyol es marcaven l'objectiu de «cercar respostes polítiques que atenyin un ampli suport de la societat». A més, el 2020, el PSOE va signar un compromís per validar, amb una consulta a la ciutadania de Catalunya, un acord sobre el futur del país. L'ASAA ha assegurat que no trobaran cap resposta política que acrediti més suport social que el del referèndum: «Els instem a proposar qualsevol altra resolució política que sumi un 80 per cent de suport civil, social i popular».

L'ASAA també remarca que, després del 23-J, la demanda d'amnistia i d'autodeterminació compta amb el mateix suport social. La plataforma, que coordinen l'exdiputat de la CUP David Fernández, l'expresidenta del parlament Carme Forcadell i l'exconseller Quim Forn, també diu que el fi de la repressió i de la resolució democràtica del conflicte té un suport social estructural, estable i permanent, en el si de la societat catalana.

L'ASAA també conclou que la demanda d'amnistia remet a la realitat penal, judicial i repressiva, ja que 500 persones estan encara pendents de judici, a conseqüència de la repressió a partir de l'1 d'octubre de 2017. Només els fets coneguts durant la darrera setmana ho evidencien categòricament, remata el comunicat.