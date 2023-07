El PSIB reclama al Govern que publiqui els currículums dels alts càrrecs

El Grup Parlamentari Socialista ha criticat que el Govern continuï sense penjar a la pàgina de transparència els currículums professionals dels alts càrrecs i assessors, tal com estableix la normativa.

El PSIB-PSOE ha manifestat la seva preocupació per situacions com el nomenament de Sebastià Sureda, soci del pare de la presidenta, Marga Prohens, com a nou director d’Emergències, càrrec que va ser amagat pel Govern a les seves compareixences i tan sols va arribar a l’opinió pública quan els mitjans de comunicació el varen revelar dies després.

La diputada Mercedes Garrido ha assenyalat que, davant la «manca de transparència» del nou executiu, el grup del PSIB-PSOE ha registrat formalment la sol·licitud dels currículums de tots els nous alts càrrecs perquè la ciutadania pugui conèixer els seus mèrits i capacitacions per la tasca encomanada.

Així mateix, el Grup Parlamentari Socialista ha registrat una bateria de preguntes escrites a la nova consellera d’Habitatge, Marta Vidal, per la seva relació amb els fons voltor, alguns dels afectats per les seves primeres decisions com a titular de l’àrea.

El PSOE sol·licita informació, entre d'altres, sobre les reunions i converses de Vidal amb les empreses afectades i/o intermediaris d’aquestes.