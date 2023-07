El Pi: «Vidal haurà d’agenollar-se davant Sumar. Hem quedat totalment orfes de diputats de les Balears»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha donat l’enhorabona als diputats i als senadors escollits a les Illes Balears i ha recordat que no renuncia a presentar, en un futur, una opció «totalment insularista i allunyada dels extrems, que miri realment pels interessos i preocupacions de les Illes Balears».

«Una vegada més la clau de la governabilitat està en les comunitats que entenen el valor de confiar en partits propis. És una llàstima que a les Balears no hi hagi una opció 100% de les Illes», ha assegurat el president d’El Pi, Tolo Gili. «El dia que confiem més en nosaltres mateixos farem una gran passa endavant i tendrem, a la fi, representació real a Madrid», insisteix.

El Pi va decidir no presentar-se a les eleccions espanyoles del 23 de juliol. «No era el moment perquè El Pi es presenti a unes generals», recordava el president Gili. «Tot i això, estam convençuts que és necessari que El Pi estigui present al Congrés dels Diputats i al Senat perquè les Illes Balears tenguin una veu que miri pels interessos de la nostra gent en un futur no molt llunyà».

«Els ciutadans han de comprendre que ningú pot vetllar millor pels interessos de ca seva que un partit que no depengui de les directrius que els donen a Madrid, un partit que només respongui davant els mallorquins, els menorquins, els eivissencs i els formenterers», assegura el president.

«Hem de recordar que els diputats del PP, del PSOE i de VOX seguiran directrius del seu partit a Madrid i MÉS per Mallorca, tot i que Vidal hagi sortit elegit, tendrà les mans fermades per decidir i haurà d’agenollar-se davant els peus de Sumar», assenyala Gili. «Les Illes Balears han quedat totalment orfes de diputats de Balears. Tornarem a passar 4 anys més, si les eleccions no es repeteixen abans, sense ningú que ens representi al Congrés i al Senat», afirma Gili.

«Qui sap si d’aquí a uns mesos haurem de tornar a anar a votar i serà el moment de fer la passa, fer-nos forts i aconseguir d’una vegada per totes el preuat diputat i senador que només respongui davant dels interessos i preocupacions de les Illes Balears», ha sentenciat.