El PSOE i el PP empaten a les Balears i obtenen tres escons cada un

Amb el 99,03 per cent escrutat, el PSOE i el PP obtenen tres diputats cada un en les eleccions generals celebrades aquest diumenge 23 de juliol, mentre que Sumar MÉS i VOX aconsegueixen un diputat.

D'aquesta manera, tant PSOE com PP tendran un escó més que en les passades eleccions generals de 2019 i el partit d'extrema dreta, VOX, en perd un.

Francina Armengol, Pep Mercadal i Milena Herrera s'asseguren el seu escó en el PSOE, igual que José Vicente Marí Bosó, Sandra Fernández i Joan Mesquida en el PP. Per la seva banda, Vicenç Vidal, de Sumar MÉS, representarà les Illes Balears en el Congrés de Diputats i Jorge Campos, de VOX, serà el diputat de l'extrema dreta.

En concret, amb el 99,03 per cent dels vots escrutats, el Partit Popular obtén el 35,64 per cent dels vots a les Illes, els socialistes el 30,14 per cent, Sumar MÉS el 16,57 per cent i l'extrema dreta el 15,21 per cent.

A les Balears, hi ha hagut una participació del 70,38 per cent.