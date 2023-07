Les eleccions espanyoles d'aquest diumenge costaran 220,87 milions d'euros

El cost del dispositiu electoral del 23 de juliol ascendirà a 220,87 milions d'euros, un pressupost que depèn del Ministeri de l'Interior. Aquest diumenge estan cridats a participar en les urnes un total de 37,4 milions de ciutadans de l'Estat espanyol per a elegir a 350 diputats i 208 senadors.

El Ministeri de l'Interior començarà a difondre les primeres dades de resultats provisionals de les eleccions des de les 21.00 hores, al tancament dels col·legis electorals a Canàries, a través d'Internet, en la web resultados.generales23j.es així com en l'aplicació per a dispositius mòbils '23J Elecciones Generals 2023', disponible per als sistemes iOS i Android.

Les dades definitives de les eleccions es publicaran per part de la Junta Electoral Central en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), una vegada finalitzat el procés d'escrutini i tots els terminis de recurs. Després de la seva publicació en el BOE també estaran disponibles en la web del Ministeri de l'Interior.

Rodes de premsa

Quant a la informació que es difondrà al llarg de la jornada electoral, el secretari d'Estat de Comunicació, Francesc Vallès, i la sotssecretària del Ministeri de l'Interior, Isabel Goicoechea, han indicat aquest dissabte que la primera roda de premsa se celebrarà a les 10.30 hores per a informar sobre l'inici de la jornada electoral i constitució de les taules.

Hi haurà una segona compareixença a les 14.30 hores, amb el primer avanç de participació i una tercera a les 18.30 per a actualitzar aquesta mateixa informació. Finalment, al voltant de les 22.30 hores, compareixerà la ministra de Política Territorial i Portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per a oferir els resultats provisionals.