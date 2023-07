Demanen que diumenge hi hagi «una nova mobilització històrica en defensa d’Eivissa i Formentera»

El candidat d'Eivissa i Formentera al Senat, Juanjo Ferrer, i la suplent de la candidatura,

Neus Massanet, han demanat que aquest diumenge hi hagi a les urnes «una nova mobilització històrica en defensa d’Eivissa i Formentera».

«El moment actual requereix una gran victòria progressista, per tenir al Senat una veu que defensi les nostres illes davant dels actuals reptes i amenaces». Aquest és el missatge que han donat en l’acte de tancament de campanya, celebrat a Sant Rafel, que ha estat presentat per Fanny Tur i en què s’han recordat les candidatures progressistes d’Isidor Marí, Pilar Costa i Pere Torres ‘Casetes’.

La crida que han fet és clara: «S’ha de votar Eivissa i Formentera al Senat per defensar el nostre futur, amb uns compromisos en favor dels drets socials, de la igualtat, d’un turisme respectuós, de la protecció del medi ambient i del patrimoni, la cultura i la llengua de les nostres illes».

«Defensam una societat oberta, tolerant i respectuosa amb la diversitat», ha explicat

Juanjo Ferrer, amb unes institucions «més transparents i amb més autonomia i finançament per a les nostres illes».

Juanjo Ferrer ha volgut fer menció concreta a mesures com la preservació i protecció

de les espècies autòctones, com les sargantanes, «que són part essencial del nostre patrimoni natural. Reclamaré polítiques per a la protecció de la biodiversitat de les nostres illes».

També s’ha referit a mesures com la limitació dels jets privats, «per reduir l'impacte

ambiental, dins de la lluita contra la crisi climàtica», com un dels compromisos destacats com a senador.

La suplent de la candidatura, que seria senadora el quart any de legislatura, Neus

Massanet, ha volgut incidir en les polítiques d’igualtat, amenaçades per la dreta: «És inacceptable que, en ple segle XXI, les dones segueixin patint discriminació i violència a tots els àmbits de la seva vida. Com a coalició d'esquerres, ens comprometem a

lluitar amb determinació contra aquesta injustícia».

«Així mateix, defensam la importància de la llengua, la cultura i l'educació pública

com a pilars fonamentals de la nostra identitat i cohesió social. La diversitat cultural és una riquesa que enriqueix el nostre país. Promourem el multilingüisme, respectant i protegint totes les llengües cooficials i reconeixent els drets lingüístics de tots els ciutadans i ciutadanes», ha conclòs.

El compromís de Neus Massanet també és amb la representativitat de la seua illa:

“Vull que el 2027 Formentera esculli el seu propi senador o senadora, que no hagi de ser compartit amb Eivissa”, ha afirmat, defensant la reforma de la Constitució per fer-ho possible.

“Ara més que mai, necessitem la vostra confiança i el vostre suport per dur a

terme aquest projecte. Amb la vostra participació i el vostre vot dia 23 de juliol podrem construir un futur millor per a tothom, on la igualtat de gènere, els drets i la justícia social siguin una realitat”, ha dit Neus Massanet per tancar la seua intervenció

en l’acte final de campanya de la candidatura d’Eivissa i Formentera al Senat.