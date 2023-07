Demanen el vot per a Valtònyc al Senat

Una campanya a xarxes socials, bàsicament a Telegram i WhatsApp, proposa el vot per a Josep Miquel Arenas, Valtònyc, al Senat.

La campanya proposa que, independentment de quin sigui el vot al Congrés de Diputats, a la papereta del Senat s'hi afegeixi el nom de Josep Miquel Arenas com a mesura de pressió per reclamar el retorn de l'artista mallorquí exiliat. El vot seria comptat com a nul.

Cal recordar que Josep Miquel Arenas es va veure obligat a exiliar-se a causa de la persecució per raons polítiques que patia a l'Estat espanyol. De fet, Arenas ha aconseguit diversos èxits a nivell judicial que no només demostren la politització del seu cas, sinó que han fet canviar lleis a Bèlgica.