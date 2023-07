Juanjo Ferrer promet defensar al Senat espanyol «més reconeixement, finançament i autonomia» per Eivissa i Formentera

Juanjo Ferrer, candidat d''Eivissa i Formentera al Senat', s'ha compromès a proposar reformes institucionals «per avançar en el reconeixement de la plurinacionalitat i l’establiment d’un nou sistema de finançament autonòmic».

«Mentre la dreta apunta una involució en el model d'estat, per tornar quaranta anys endarrere, naltros apostam per un aprofundiment democràtic, per avançar cap a un model que reconegui la seua realitat i la diversitat», ha explicat Ferrer.

El candidat progressista ha demanat el vot a 'Eivissa i Formentera al Senat' com a «gran mobilització en defensa de l’autogovern de les nostres illes». Per contra, ha defensat que votar al Partit Popular «només ajudarà a fer que el discurs de Vox s’acabi fent realitat, i això no ho podem acceptar de cap manera, ja que les nostres illes serien dels territoris més perjudicats», ha advertit Ferrer.

Des de la candidatura han destacat que la reivindicació del senador propi per a l’illa de Formentera, modificant l’article 69.3 de la Constitució espanyola, serà un puntal de les reclamacions de Juanjo Ferrer «en favor d’un aprofundiment democràtic».

Des d''Eivissa i Formentera al Senat' també s'han compromès a abordar, juntament amb la resta de forces polítiques, els acords necessaris per a la modificació de la Llei Electoral, «que reconegui la pluralitat de l’Estat espanyol i afavoreixi una major representativitat de totes les forces polítiques», ha explicat Ferrer.