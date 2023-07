PSIB, MÉS i Unides Podem exigeixen l'inici de les sessions de control al Govern

El PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Unides Podem han demanat al Parlament que s'aprofitin els plens convocats pel proper dijous 27 de juliol per començar amb les preguntes de control a l’activitat del Govern.

L’oposició ha reclamat a PP i Vox que s’iniciï l’activitat parlamentària a ple rendiment. El diputat del PSIB Marc Pons ha exposat que «la ciutadania té dret a que els partits polítics de l’arc parlamentari puguin fer la seva tasca democràtica de control al Govern, una vegada començada la legislatura, fets els Consells de Govern ordinaris i extraordinaris i desenvolupades les primeres accions polítiques del nou Executiu».