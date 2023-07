PSIB i MÉS critiquen la petició d'eliminar el carril bus VAO i defensen la valoració positiva de la DGT

El PSIB i MÉS per Mallorca han mostrat la seva opinió contrària a eliminar el carril bus VAO a la Ma-19 i han defensat la valoració positiva de la Direcció General de Trànsit (DGT) que ha argumentat aquest dimarts que «la velocitat mitjana és més alta als carrils contigus al carril bus VAO, que en els que van en direcció a l'aeroport».

La secretària general i portaveu dels Socialistes de Mallorca, Catalina Cladera, en declaracions a la premsa després del ple extraordinari del Consell celebrat aquest dimecres, ha dit que creu que «el president de la institució insular, Llorenç Galmés, dins dels seus primers 100 dies de govern no podrà complir la seva principal promesa electoral».

Per part seva, el secretari general de MÉS per Mallorca i portaveu de la formació ecosobiranista al Consell, Jaume Alzamora, ha destacat que el seu partit pretén «que no s'elimini aquesta mesura perquè s'ha demostrat amb les dades de la DGT que és bona i la valoració és positiva». «Eliminar aquesta mesura seria tornar a una mobilitat dels anys 80», ha afegit.