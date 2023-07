Sumar MÉS proposa un salari mínim exclusiu per als residents a les Balears que «compensi la insularitat»

Els candidats de Sumar MÉS al Congrés espanyol, Vicenç Vidal i Viviana de Sans, han anunciat, aquest dimecres, que es comprometen a impulsar que els ciutadans residents a les Balears disposin d’un salari mínim específic que compensi el cost de viure a l’arxipèlag. «Viure a les Illes Balears és de cada vegada més car en comparació amb la continent», ha assenyalat Vidal qui ha posat com a exemple que el preu de l’habitatge s’ha duplicat en només una dècada «mentre els salaris, generalment precaris per mor de la dependència del monocultiu turístic, no han incrementat al mateix ritme».

Aquesta és una de les 15 mesures estructurals que Sumar MÉS ha anunciat amb l’objectiu d’abaratir el cost de la vida. «Ens preocupam dels problemes reals de la gent i sabem que és possible viure millor; en conseqüència, presentam propostes per fer-ho possible», ha assegurat De Sans. «Estam en política per canviar les coses i, per això, impulsam mesures estructurals realment transformadores que permetin anar al bessó del problema», ha afegit Vidal.

Les propostes s’estructuren en cinc eixos: el salari mínim illenc s’integra en l’eix destinat a garantir «feina decent i salaris dignes». En aquest sentit, s’hi afegeix implantar la jornada setmanal de 34 hores mantenint els salaris actuals i un complement a les pensions per a compensar la insularitat. A banda, volen que professionals com docents o sanitaris siguin reconeguts amb un plus d’insularitat que garanteixi la qualitat del serveis públics.

De Sans ha anunciat les propostes per a abaratir el preu de l’habitatge: «Garantirem per llei que ningú destini més del 30% dels seus ingressos a pagar el lloguer; a la vegada impulsarem la construcció de 2.000 habitatges socials cada any; i, finalment, limitarem la compra d’habitatges als no residents, perquè el dret a l’habitatge està per damunt dels interessos privats».

Vidal, per la seva banda, ha exposat les propostes per a abaratir el preu del transport: «Farem possible una alternativa real al cotxe privat amb més rutes i freqüències; establirem la gratuïtat permanent per als menors d’edat i la gent gran; i consolidarem un sistema de tarifes amb bonificacions per als usuaris freqüents».

El quart eix anunciat per Sumar MÉS està centrat en abaratir el preu de la llum. Per a assolir l’objectiu, la formació proposa un règim retributiu propi de producció i emmagatzematge que afavorirà que, en una dècada, el 75% de l’electricitat de l’arxipèlag sigui renovable. A més, es comprometen a crear les ajudes necessàries per a generalitzar l’autoconsum a totes les llars (especialment entre els col·lectius més vulnerables) i per a rehabilitar energèticament edificis.

Els candidats han afegit com a mesures per compensar la insularitat la creació d’una tarifa plana per a residents per als vols interilles i amb la Península així com la implantació d’un IVA reduït similar al que gaudeixen les Illes Canàries. Finalment, han assegurat que compensaran el cost de la insularitat al sector cultural per a garantir que pugui competir amb el de la resta de les Península en igualtat de condicions.

«Els propers 10 anys seran clau per avançar en un model enfocat en millorar la vida de la gent de manera real», ha assegurat Vidal qui ha afegit, en relació al finançament d’aquestes mesures, que «qui més té, ha de pagar més; només així reduirem les desigualtats i farem possible una vida millor per a tothom».