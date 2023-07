Les forces polítiques de les Balears reaccionen a la supressió de l’impost sobre successions i donacions

Les forces polítiques de les Balears han reaccionat i valorat l'anunci d'aprovació del Decret llei de reforma fiscal per a la supressió de l’impost sobre successions i donacions (ISD).

El coordinador general i portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia ha lamentat que «el que no ha dit la presidenta Marga Prohens és que uns pocs ciutadans s’estalviaran 60 milions d’euros, que acabarem pagant tots els ciutadans, ja que veurem reduïts els serveis públics que rebem a través de l’administració pública».



Apesteguia ha criticat que la mesura «no està pensada per a les petites herències, sinó que només cerca el benefici dels grans hereus d’aquesta terra». «Quan Prohens parla d'estrènyer el cinturó ens recorda al Govern de Bauzá i de Salom, i ja sabem que això va suposar una disminució, una reducció i una retallada mai vista de serveis públics per part de l’administració». Amb tot, Apesteguia ha assegurat que la supressió de l'impost «només cerca el benefici dels grans hereus d’aquesta terra».

Per altra banda, des d'El Pi-Proposta per les Illes Balears han apostat per «anar més enllà» de la mesura del Govern de Prohens i «erradicar aquest impost completament». El seu portaveu al Consell de Mallorca, Antoni Salas, ha defensat que «no basta llevar l’impost entre pares i fills, també s’ha de llevar entre concos i nebots, que per a molts són com autèntics pares o fills. Aquesta és una primera passa, però és una llàstima no fer-la completa senyora Prohens».

Salas ha assegurat que l’eliminació total d’aquest impost «facilitaria també l’accés a l’habitatge de molts de mallorquins». «Si s’elimina aquest impost, molts de joves podrien rebre un immoble dels seus pares, padrins o tiets, i podrien establir així la seva primera residència», ha defensat el portaveu.

Des del PSIB-PSOE, Iago Negueruela i la secretària de Finançament i Insularitat del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez, han valorat negativament la primera mesura del nou Govern, «tant en el fons com en la forma d’aplicar-la».

Negueruela ha criticat que es tracti d’una mesura que s’adopta «en un context absolutament electoralista i després d’un molt mal dia de Feijóo, amb les seves mentides sobre les pensions». Ha acusat els responsables d'improvisació i de falta de rigorositat, perquè considera que s'ha près la decisió «sense tots els informes tècnics ni la previsió de què suposarà pels pròxims anys».

Rosario Sánchez ha insistit en què «qui més s’estalvia amb aquesta rebaixa són els més rics i en quantitats importants», i ha denunciat que Prohens «no ha explicat com mantindrà la sostenibilitat de les finances públiques».

El portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha expressat que amb la reforma de l'impost de successions, «el PP beneficia sobretot els rics». Ha apuntat que alguns treballadors s'estalviaran de pagar quantitats petites i, a canvi, les famílies riques s'estalviaran de pagar milers i milers d'euros.