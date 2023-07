Prohens: «A Espanya toca la política començada a Eivissa»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha assenyalat durant un acte que «a Espanya toca la política començada a Eivissa, la de la paraula complerta».

Així ho ha destacat la líder de l'Executiu autonòmic en un acte electoral del PP insular celebrat aquest dilluns a la nit, durant el qual ha valorat l'esforç i els resultats dels municipis de l'illa i de la màxima institució insular a les passades eleccions, qualificant-ho de «clau» per a portar «el canvi» a les Balears.

«Tots els municipis dʻEivissa, el Consell i el Govern estan governats pel Partit Popular en solitari i ara toca que tots els eivissencs surtin el 23 de juliol perquè Núñez Feijóo també pugui governar en solitari i nosaltres tenguem un Govern que acompanyi i sigui sensible amb els nostres problemes, que garanteixi les inversions necessàries, que pagui el conveni de carreteres i que tengui en compte una insularitat digna per garantir el bon funcionament dels serveis», ha afegit la presidenta.

Per la seva banda, el candidat al Congrés per Balears, José Vicente Marí Bosó, ha assegurat que «és el moment de canviar les polítiques del amb jo o contra jo per passar a les polítiques del sentit comú i la transversalitat que representa Alberto Núñez Feijóo, de governar per a tots i de tenir en compte els problemes dels eivissencs».

També ha recordat «l'àmplia majoria del Partit Popular a Eivissa ja el 2019 amb Vicent Marí, una confiança que s'ha vist reforçada recentment amb els millors resultats de la història al Consell i amb els cinc ajuntaments de l'illa governats per batles del PP».