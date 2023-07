Denuncien que el Govern de Prohens ha esborrat la pàgina web de política lingüística

Aquest dilluns, 17 de juliol, s'havien de fer públics els resultats de les proves de català. Lluís Apesteguia, diputat de Més per Mallorca, ha denunciat a través del seu compte de Twitter que «els examinands no saben si estan aprovats o suspesos» perquè des del Govern han esborrat la pàgina web de política lingüística, on s'havien de publicar els resultats.

«Els advertírem dels perjudicis que causarien. Els ha estat igual. Les seves fòbies per damunt de tot», ha reivindicat Apesteguia. Dues hores més tard, l'a ssessora lingüística i fins ara funcionària de la Direcció General de Política Lingüística, Antònia Fullana, ha explicat que «després d'un matí boig i moltes telefonades», el domini torna a estar actiu.