Juanjo Ferrer (Eivissa i Formentera al Senat) defensa que el català ha de ser «l’element cohesionador i integrador de l’alumnat»

Juanjo Ferrer, candidat d'Eivissa i Formentera al Senat, ha donat a conèixer aquest dilluns els seus compromisos electorals en matèria educativa.

Amb el propòsit de garantir una educació universal en valors, Ferrer s'ha compromès a defensar «una educació pública laica i gratuïta per a tothom».

«La dreta i la ultradreta volen imposar barbaritats com el pin parental i una visió monolingüe de l’Estat, i volen eliminar el model educatiu públic, inclusiu i que dona resposta a la realitat lingüística dels diferents territoris», ha denunciat el candidat.

Ferrer ha considerat que «l’Estat ha de garantir un model d’ensenyament en què la llengua catalana sigui l’element cohesionador i integrador de l’alumnat, tot el contrari del que pretenen el PP i Vox, que són una amenaça per a la nostra llengua».

També ha defensat la necessitat de promoure una educació «basada en la igualtat d'oportunitats», per assegurar que ningú quedi exclòs de la universitat per motius econòmics.

Així, ha proposat que els estudiants d’Eivissa i Formentera «han de tenir més beques i més oportunitats», a través d'una política d’ajudes que serveixi perquè cada jove pugui optar a realitzar els estudis que desitja «amb les mateixes oportunitats que els que viuen a qualsevol altre lloc».

Pel que fa a la Formació Professional, Ferrer ha considerat que «a Eivissa fan falta recursos per implementar més cicles de grau mitjà i grau superior, i també per poder impartir a més llocs alguns que ja hi són però que estan saturats de peticions». «Fan falta recursos, que podrien arribar amb els plans d’ajuda de la Unió Europea si l’Estat s’hi vol implicar de veritat», ha apuntat.