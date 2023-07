Sumar MÉS vol destinar el 8% del PIB a Salut per atendre les necessitats creixents en l'àmbit de la salut mental

Els candidats al Congrés espanyol de Sumar MÉS, Vicenç Vidal i Elisabeth Ripoll, han anunciat, aquest diumenge, que la coalició vol dedicar el 8% del PIB a la Salut amb l'objectiu que el sistema públic pugui atendre «les necessitats creixents en l'àmbit de la salut mental, especialment entre la població infantil i juvenil». En aquest sentit, aposten per modificar la Llei de mesures per a l'equitat, universalitat i cohesió del Sistema Estatal de Salut per garantir aquesta inversió.

Ripoll ha recordat que «el 17% dels joves menors de 18 anys de les Balears pateix algun trastorn mental, segons les dades de la Coordinadora Autonòmica de Salut Mental, xifra que suposa que 41.861 joves han estat diagnosticats amb algun tipus de trastorn i que s'ha vist augmentada especialment arran de la pandèmia».

Vidal ha assegurat que «demanarem renegociar amb el Govern de l'Estat l'import de la transferència de la competència de sanitat al Govern de les Illes Balears amb l'objectiu de fidelitzar el personal sanitari públic i invertir en millorar el servei».

Segons ha apuntat Vidal, «és imprescindible que l'Estat prioritzi, a través dels seus pressupostos, la inversió en Salut. Els ciutadans de les illes tenim els mateixos drets que els del continent i és necessari implementar mesures d'equitat per raons d'insularitat, perquè la igualtat no sigui només teòrica».

A més, Vidal també ha anunciat que Sumar MÉS vol derogar la Llei 15/1997 i el Reial decret llei 109/96, que són una porta oberta a la privatització de la sanitat pública, així com per garantir «l'accés universal a una salut pública i de qualitat».