Armengol (PSOE): «Volem continuar protegint Menorca lluitant contra el canvi climàtic»

La candidata del PSIB-PSOE al Congrés, Francina Armengol, s'ha desplaçat aquest dissabte a Menorca per demanar el vot per al PSOE a les pròximes eleccions espanyoles del 23J. Primer, ha assistit a una taula informativa instal·lada al centre de Maó on ha pogut parlar amb la gent i explicar les propostes del seu partit, acompanyada del número 2 al Congrés, Pepe Mercadal, del candidat al Senat per Menorca, Miquel Mariano, i del secretari general del PSOE Maó i batle del municipi, Héctor Pons.

Durant la visita a la taula informativa, Armengol ha destacat que «Menorca sempre ha estat una illa d'equilibri, de seny, que ha sabut ser sostenible i projectar-se cap el futur gràcies a la feina feta en les darreres legislatures pel Consell de Menorca, pel Govern i per Pedro Sánchez».

Per això, la candidata del PSOE ha demanat el vot «per continuar lluitant contra els efectes del canvi climàtic, per seguir protegint l'illa de Menorca, mantenint un recurs escàs com és l'aigua, treballant en l'eficiència energètica i pel futur d'aquesta illa». Tot això, tenint en compte que la vicepresidenta i Ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, és «una gran coneixedora de Menorca».

Al davant, ha criticat Armengol, «tenim una alternativa de destrucció, que ha entregat el Consell de Menorca a la dreta extrema i a l'extrema dreta, amb unes polítiques que aniran en contra del futur d'aquesta illa meravellosa». Per això, la candidata al Congrés ha demanat el vot per al PSOE «mb convicció i amb il·lusió, perquè queden 8 dies per a un dia clau per a Menorca i per a les Balears», per la qual cosa ha recordat que «l'únic vot eficient i eficaç per aturar la dreta extrema i l'extrema dreta és el vot al PSOE».

Després de la visita a la taula informativa, Armengol ha participat en una trobada amb militants i simpatitzants del PSOE Maó i l'horabaixa, està prevista la seva assistència a les festes de Sant Martí d'Es Mercadal.