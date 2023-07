L'Ajuntament des Castell publica el programa de festes ple de faltes d'ortografia i castellanismes

L'Ajuntament des Castell ha publicat el programa de les festes de Sant Jaume, les patronals del municipi, en tres idiomes: català, castellà i anglès.

La versió en català és plena d'errades ortogràfiques i de castellanismes que en dificulten la lectura.

A tall d'exemple, el començament de la salutació del batle, José Luis Camps Pons, diu textualment: «De nou, tenc es plaer de dirigir-me a tots voltros amb motiu de ses fetxes més esperades per as nostro municipi, ses festes patronals en honor as nostro patró, Sant Jaume. Aquests dies tan senyalats representen sa vitalitat, sa juerga i sa diversió que caracteritzen as nostro poble, encara que lo vertaderament important és poder compartir-los amb sa família i ses amistats».

La poca cura amb el model de llengua és només a la versió en català, les altres dues són respectuoses amb la seva normativa.

El nou alcalde del PP d’Es Castell (Menorca) ha fet un programa de festes en un suposat “menorquí” que s’ha INVENTAT i que no segueix les normes ortogràfiques del català (les que s’han d’utilitzar des de l’administració)



“Juerga, fetxes, vesïns”



Quina vergonya, @ppescastell pic.twitter.com/TAvFBFdbsw — Carme Rocamora Seguí (@carmerocasegui) July 14, 2023

El batle i l'Ajuntament del Castell (Menorca) han de menester un poc d'orientació lingüística.

Tot el programa de festes en PDF i en gonella:https://t.co/WtX1Jp75EC pic.twitter.com/aqmwOdHPdH — Gabriel Bibiloni (@bibiloni) July 14, 2023