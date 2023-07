El PP pretén derogar la Llei de l'Habitatge i «rebaixar» l'obligació dels habitatges de protecció oficial

El candidat del PP Balears al Congrés de diputats, José Vicente Marí, ha assegurat que derogaran la Llei d'Habitatge que estableix preus màxims al lloguer. El partit conservador ha informat aquest divendres sobre les mesures per «canviar polítiques d'habitatge a l'estat espanyol i especialment a les Balears, on el problema s'ha agreujat durant els darrers anys i s'ha situat com un dels territoris amb l'accés a l'habitatge més car».

En aquest sentit, Marí ha explicat que «agilitzaran la tramitació dels plans generals d'ordenació urbana i les normes subsidiares per posar a disposició més sol i pressionar a la baixada del preu».

A més, també asseguren que «rebaixaran» l'obligació del 30 per cent d'habitatges de protecció oficial i argumenten que és «perquè impedeix el desenvolupament de les unitats i incrementa el preu de la resta d'habitatges».