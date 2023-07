Vicenç Vidal (Sumar MÉS): «El govern estatal ha de garantir la gratuïtat del transport públic i la universitat»

Les forces que integren la coalició Sumar MÉS han organitzat aquest dijous un acte de suport a la candidatura de Vicenç Vidal a La Tertúlia Cafè-Teatre, Palma, amb l'organització juvenil Mallorca Nova. Hi ha intervengut, a més del candidat, la número 4 a la llista, Viviana de Sans, i el líder de Más País i diputat al Congrés espanyol, Íñigo Errejón.

El cap de llista de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, s’ha centrat en explicar les propostes de la coalició en educació, transport, salut mental i habitatge.

Precisament, sobre aquest darrer tema ha lamentat que els joves «no puguin viure a la nostra terra» per la dificultat d’accedir a un habitatge i, per això, ha remarcat que «destinarem al lloguer social 2.000 habitatges anuals a les Illes Balears que provindran de la inversió directa, la compra d’habitatges buits a través de fons estatals, així com la transmissió dels pisos de la SAREB a la comunitat i la cessió de terrenys de propietat estatal sense ús, com els de l’exèrcit, per fer-hi nous habitatges destinats al lloguer social».

Pel que fa a l’educació, Vidal ha apostat per l’educació pública i gratuïta per a tothom i en totes les etapes: «la universalització de la gratuïtat de l’etapa 0-3; totes les etapes educatives a centres públics, siguin obligatòries o no, seran gratuïtes i la reducció, de forma progressiva, dels preus de les matrícules universitàries per arribar a la seva gratuïtat, començant, de forma immediata, pel primer curs de grau». A més, el candidat ha defensat també la gratuïtat del transport públic.

Íñigo Errejón, per la seva banda, ha assegurat que «un vot per a Sumar MÉS val doble perquè serveix per garantir un govern progressista i per garantir un govern atrevit que faci polítiques valentes per als joves, per als treballadors i per als sectors populars com la pujada del sou mínim o la llei d'habitatge» ja que, ha assegurat el diputat, «els avanços d'aquesta legislatura no han estat suficients, però han estat avanços».

La secretària general de Mallorca Nova, Maria Victòria Llull, ha afegit que «no només necessitam un govern que garanteixi la transició ecològica i el progrés en drets, sinó també una veu com la de Vicenç Vidal que defensi els interessos de les Illes Balears al Congrés».