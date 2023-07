'Eivissa i Formentera al Senat' es presenta com a «candidatura guanyadora per contrarestar les forces conservadores»

El candidat d’'Eivissa i Formentera al Senat', Juanjo Ferrer i Neus Massanet, suplent en la candidatura, s'han compromès a reclamar polítiques d'habitatge per a Formentera al Senat espanyol.

L'exsenador i exalcalde Isidor Torres ha apadrinat l'acte central de campanya, celebrat aquest dijous as Pujols.

Massanet ha destacat la necessitat d'una senadora «que lluiti en defensa de Formentera a la cambra territorial». Ha expressat el seu suport a la llei d'Habitatge, incloent-hi la iniciativa de «topar els preus de lloguer i la declaració de Formentera com a zona tensada». També ha advocat per «un turisme respectuós» i ha manifestat la seva defensa de la Llei per a la Sostenibilitat Ambiental i Econòmica de Formentera.

Segons la candidata, la unitat dels partits que conformen la candidatura «és fonamental per contrarestar les forces conservadores i populistes que amenacen els valors que defensam, com ara la sostenibilitat, la protecció del medi ambient, la cohesió social, la justícia social i els drets humans».

Massanet ha destacat la importància de «defensar la democràcia, les llibertats individuals i el feminisme com a conquistes de les lluites passades». Ha instat a garantir la plena igualtat de gènere, assegurant la participació activa i igualitària de les dones en la presa de decisions polítiques, econòmiques i socials. La candidata ha deixat clar que no permetrà que «cap força antidemocràtica ni cap amenaça a les llibertats o als drets de les dones allunyin el camí cap a un futur més just i equitatiu».

També ha posat en relleu la importància de preservar la cultura i la llengua pròpia de Formentera com a «part integrant de la identitat, la diversitat i el patrimoni del poble».

Per la seva banda, Juanjo Ferrer ha remarcat que «el 23 de juliol no ens jugam només qui serà el president d'Espanya, sinó qui representarà la veu d'Eivissa i Formentera al Senat i defensarà les necessitats de les nostres illes».

Isidor Torres ha presentat l'acte qualificant de «candidatura guanyadora» la coalició 'Eivissa i Formentera al Senat'. L'exsenador s'ha mostrat convençut que, «com va passar l'any 1996, l'esquerra d'Eivissa i Formentera guanyarà l'escó al Senat».