[VÍDEO] El PSIB i MÉS rebutgen sumar-se a la instrumentalització de les víctimes d'ETA per part de PP i VOX al Parlament

Els diputats del PSIB i MÉS han participat al minut de silenci convocat a les portes del Parlament pel segrest i execució de Miguel Ángel Blanco (regidor del PP d'Ermua) -ara fa 26 anys- però no s'han sumat al manifest que han llegit després al Parlament els representants de PP i VOX. Al manifest, només s'hi ha sumat Sa Unió de Formentera.

Per part del PSIB, Mercedes Garrido ha argumentat la decisió de no donar suport al text perquè el PP i VOX no han acceptat una esmena per a assenyalar que ETA «va desaparèixer fa 12 anys». Garrido ha manifestat el seu reconeixement a les víctimes del terrorisme, entre els quals hi ha membres de la seva formació política, i ha demanat que es deixi de fer un ús partidista de les víctimes.

El portaveu de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguía, ha apuntat que des del seu partit no s'hi han sumat perquè «no firmen manifestos conjunts amb VOX». En tot cas, ha remarcat el seu suport a tots els actes institucionals que se celebrin per a «rebutjar el terrorisme, qualsevol mena violència i en favor de les víctimes».

Els promotors del manifest, VOX, mitjançant Idoia Ribas, han assegurat que ETA «no ha acabat», tot i que fa 12 anys de la fi de l'organització armada. «ETA continua representada a les institucions públiques per Bildu», ha assenyalat la portaveu de l'extrema dreta al Parlament tot criminalitzant la coalició independentista del País Basc formada per diversos partits de l'esquerra abertzale, EH-Bildu.