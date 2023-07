Juanjo Ferrer es compromet a defensar al Senat la llengua pròpia d’Eivissa i Formentera, ara amenaçada pel PP i VOX

El candidat d’'Eivissa i Formentera al Senat', Juanjo Ferrer, s’ha compromès a defensar el català, la llengua pròpia d’Eivissa i Formentera, ara amenaçat pel PP i VOX. «És essencial mantenir la nostra cultura com a eix vertebrador de la nostra societat diversa i element indispensable per conservar la nostra identitat, llengua i tradicions, i fer-nos avançar com a país», ha afirmat el candidat de la coalició progressista.

«Després d’anys de grans consensos en temes lingüístics protagonitzats per totes les forces polítiques de les Balears, PP i VOX ens volen fer retrocedir amb un atac a la realitat de les nostres illes i negant el plurilingüisme de l’Estat d’una forma contrària als territoris i contrària als coneixements científics com mai havíem vist».

«El PP ha obert les portes de les institucions a l’extrema dreta de VOX, que té un ideari centrat en l’atac a la llengua catalana. Per primera vegada, un partit contrari al nostre autogovern, i també a la nostra llengua i cultura, està dins de les institucions d’aquesta Comunitat», ha lamentat Juanjo Ferrer.

En aquest context, Juanjo Ferrer presenta els seus compromisos electorals, que són «el reconeixement de la realitat plurilingüe de l'Estat que s'ha de traduir en l'oficialitat de les quatre llengües de l'estat a les institucions i organismes comuns i a la documentació i elements d'imatge lingüística de l'Estat i aconseguir un funcionament més integrat, on tothom es senti partícip, amb la possibilitat que les institucions autonòmiques, i els ciutadans de tot l'estat, puguin adreçar-se a les institucions estatals en qualsevol de les quatre llengües».

Juanjo Ferrer també defensarà la creació d'un espai comunicatiu català i d'un marc legal que l'afavoreixi: «Hem d’impulsar que les televisions privades emetin part de la programació en la llengua pròpia dels territoris per als quals emetin».

A més, també defensarà l’equiparació de les titulacions de 'llengua valenciana' i 'llengua catalana' i la promoció de l'oficialitat de la llengua catalana a les institucions de la Unió Europea.

Segons el candidat d’'Eivissa i Formentera al Senat', aquests compromisos electorals tenen com a objectiu «protegir i promoure la cultura, la llengua i les tradicions de les Illes Balears, defensant les competències autonòmiques i garantint la participació i el respecte de totes les llengües. És fonamental preservar la diversitat cultural i lingüística com a patrimoni compartit que ens enriqueix com a societat».

Amb aquests compromisos, Juanjo Ferrer cerca «consolidar l'autogovern de les Illes Balears i salvaguardar la seva identitat cultural i lingüística enfront de forces polítiques contràries a aquests principis».