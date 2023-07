Armengol demana el vot a «persones que han votat El Pi, Ciutadans o el PP, però que no volen radicalitat en qüestions com el català o el canvi climàtic»

La candidata del PSIB-PSOE al Congrés espanyol, Francina Armengol, i l’oceanògraf i fundador de Greenpeace, Xavier Pastor, han mantengut un diàleg sobre sostenibilitat i medi ambient en el marc de la campanya electoral.

En aquest sentit, Armengol ha explicat que el canvi climàtic és «un repte important, i per això hem fet moltes polítiques que és necessari que tenguin continuïtat, per la qual cosa és fonamental que hi hagi un govern progressista a Espanya per protegir el territori, el medi ambient i en definitiva, per permetre la vida i la salut de les persones».

Armengol ha remarcat les principals polítiques del PSIB desenvolupades en aquest àmbit: «l’augment de les energies renovables fins al 25%, la protecció els espais naturals, l’aplicació de la circularitat en la gestió de residus, les lleis de canvi climàtic i la de residus, el decret de posidònia o els 233 milions d’euros que s’han aconseguit per afrontar la transició energètica i ecològica a les nostres illes».

Un llegat que la candidata del PSIB ha assenyalat que «està en joc el pròxim 23 de juliol, perquè ara veim les conseqüències rapidíssimes en termes ambientals, territorials, de vida i de futur dels nous governs del PP i VOX». De fet, Armengol ha apuntat que «el fet que s’hagi eliminat la Conselleria de Medi Ambient és molt mala notícia perquè som dels territoris que més necessitam aquest tipus de polítiques»

A més, Armengol també ha criticat que el nou Govern ja hagi anunciat el retorn a la Llei Delgado i a la Llei Company, posant places turístiques a sòl rústic, també a la Serra de Tramuntana, i s’ha referit a la nova Conselleria de la Mar «que no té competències en pesca i tampoc en la investigació de la Mediterrània, per la qual cosa tenim una Conselleria de la Mar de Ports, Xibius i que va del que és privat, no del que és públic».

Davant aquesta realitat, Armengol ha assegurat que el pròxim 23 de juliol «tenim una oportunitat, que és posar peu contra paret i seguir avançant cap a unes illes 100% renovables».

Per a aconseguir-ho, la candidata del PSIB ha demanat que «cap votant progressista quedi a casa», de la mateixa manera que ha demanat el vot «a persones que en altres ocasions han votat El Pi, Ciutadans o el PP, però que no volen aquesta radicalitat en determinades qüestions com el català o el canvi climàtic».

Per part seva, Xavier Pastor ha assegurat que el govern progressista de les Illes «ha estat un exemple paradigmàtic de com es poden fer les polítiques mediambientals i contra el canvi climàtic, perquè les decisions que s’han pres s’han fet molt bé».

De fet, Pastor no només ha lloat les polítiques progressistes autonòmiques sinó també les estatals, assegurant que Teresa Ribera «ha aconseguit que siguem el territori europeu on s’han fet millors polítiques per a la implantació de les energies netes, i també un dels millors del món».

Davant això, Pastor ha dit que «els governs de dretes en aquesta comunitat autònoma sempre han estat un obstacle clar per a les polítiques mediambientals, i al Govern central, encara pitjor». Per això, ha advertit que «si ha de ser com en altres ocasions, ens tendran davant, i fa la pinta que aquesta vegada serà pitjor, per la qual cosa haurem d’anar a la resistència».