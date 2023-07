El Pi considera «un desgavell» que el Govern suprimeixi la Direcció General de Política Lingüística

El Pi-Proposta per les Illes Balears creu que el nou Govern de Marga Prohens té «mancances». La formació considera que fa falta «un departament per a combatre l’excés de població o un per apostar de manera real per la innovació i la diversificació econòmica».

La formació ha criticat la nova estructura de govern. Troba a faltar un departament que miri per «un dels problemes més greus que tenim a les Balears: la sobrepoblació». «La gran quantitat de gent que viu a les nostres illes fa que trobar habitatge sigui un problema. Els recursos i el territori és finit i no pot suportar tota la gent que vulgui. No podem continuar augmentant sense mesura. Hi hem de posar fre», asseguren.

Per altra banda, el partit també considera que l’executiu de Prohens hauria d’apostar d’una manera real per la diversificació econòmica i la innovació. Des de la formació asseguren que fa anys que els governs de les Balears «s’umplen la boca amb la diversificació econòmica, però avui dia continuam vivint més que mai del turisme. Necessitam una clara, ferma i real per a explorar noves indústries, que complementin el turisme».

El president de la formació, Tolo Gili, creu que «Turisme i Cultura i Esports no poden formar part de la mateixa conselleria. És mesclar ous amb caragols. Necessitam una aposta clara per mantenir i donar a conèixer la nostra cultura, la nostra identitat i la nostra llengua».

Així mateix, rebutgen taxativament la decisió del Govern de Prohens d’eliminar la Direcció General de Política Lingüística:«Necessitam donar a conèixer la nostra llengua. Si no la cuidam i la mimam i, per conseqüència, no la transmetem, d’aquí a uns anys el català morirà i amb ell la nostra manera de viure d’avui en dia». Gili demana a Prohens que reconsideri l’eliminació d’aquesta direcció general i aposti per l’ús i l’ensenyament del català.