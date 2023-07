Negueruela ha anunciat que el PSIB farà «una oposició contundent» al nou Govern

Des del PSIB han donat l'enhorabona als nous consellers del Govern, que han jurat el càrrec aquest dilluns.

Iago Negueruela s'ha mostrat preocupat perquè la Igualtat, amb la supressió de la conselleria, «no sigui ja una política transversal i que, per tant, una de les reivindicacions històriques del moviment feminista acabi relegada a la Conselleria de Famílies i Afers Socials».

També ha fet referència a la desaparició de totes les polítiques contra el Canvi Climàtic: «no hi ha una conselleria de transició, no hi ha una conselleria de Medi Ambient, sembla que la composició del Govern estigui pensada per aprofitar tots els recursos en lloc de per protegir-los», ha lamentat Negueruela.

«La conselleria de la Mar sembla de turisme, perquè ni tan sols hi són presents els treballadors, com els pescadors. Està enfocada a les activitats accessòries del turisme a la mar».

«Anunciam una oposició contundent per fer que s'executin tots els Fons Europeus que es van aconseguir en la legislatura passada», ha afegit.

Per acabar, Negueruela ha subratllat que pel que fa a la garantia dels drets dels ciutadans i la diversitat, «l'organigrama que ha fet el Partit Popular està sumit al marc ideològic de Vox».