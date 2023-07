Apesteguia: «L’organigrama anunciat per Prohens confirma que ens trobam davant un Govern Bauzá 2.0»

El coordinador general i portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament, Lluís Apesteguia, ha apuntat aquest dilluns, després de conèixer els consellers del nou Govern PP-VOX, presidit per Margalida Prohens, que «l’organigrama anunciat per la presidenta Prohens confirma el que ja sabíem, que ens trobam davant un Govern Jose Ramon Bauzá 2.0». En aquest sentit, Apesteguia ha lamentat la «poca renovació del nou executiu autonòmic», i ha criticat que la gran majoria de consellers ja formaven part del Govern Bauzá.

El portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament ha manifestat també que «ens trobam davant un govern que ha decidit suprimir la Conselleria de Medi Ambient, escapçant-la i posant-la al servei del sector nàutic i d'Asaja. Amb relació a l’eliminació de la Conselleria de Fons Europeus, des de MÉS per Mallorca han lamentat que suposarà deixar perdre una gran inversió a les Illes Balears de fons provinents de la Unió Europea.

Pel que fa a la unificació de les àrees de Turisme, Cultura i Esports, Apesteguia ha criticat que això suposarà la «turistització de la cultura i l’esport del nostre país, fet que ens recorda molt als pitjors anys del PP pel que fa a polítiques turístiques i culturals».