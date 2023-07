Aquest dilluns, 10 de juliol, a les 19 hores, Sumar MÉS celebra l'acte central de campanya amb la presència de la candidata a la presidència del Govern espanyol, Yolanda Díaz.

Hi intervenen, a banda de la líder de Sumar, els caps de llista de la coalició per a les Illes Balears, Vicenç Vidal i Elisabeth Ripoll, així com els números 3 i 4 de la candidatura, Esteve Barceló i Viviana de Sans, respectivament.

L'acte es fa al parc de ses Fonts, Palma.