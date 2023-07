L'Assemblea Sobiranista de Mallorca crida a fer «un vot nul independentista»

L’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM), reunida en assemblea general dissabte passat, va aprovar fer una crida al vot nul a les eleccions espanyoles del proper 23 de juliol. L'ASM considera que «la manca de candidatures independents de país, cosa que succeeix per primera vegada des de la restauració de la monarquia borbònica, ens deixa sense cap opció política amb les mans lliures per defensar els interessos de les illes Balears».

L’ASM continua considerant de vital importància la presència de «diputats de país» a Madrid «no per reformar Espanya, que no té remei, com molt bé va dir l’exsenador Pere Sampol, sinó per utilitzar el Congrés de diputats com a altaveu i fer arribar a tota la població el maltracte econòmic, polític, lingüístic i cultural a què ens sotmet Espanya. Des del moment que el Govern espanyol sempre estarà en mans de partits colonialistes, siguin PP, PSOE, Sumar o VOX, el principal objectiu de tenir una veu pròpia a Madrid és explicar a la gent que som una colònia explotada per Espanya, crear consciència i avançar cap a l’autogovern total».

Per tot plegat, l’ASM proposa introduir als sobres de votació una papereta amb un «missatge independentista reivindicatiu i de denúncia». «Estam segurs que totes aquestes dècades d’espoli fiscal, d'humiliacions i de maltracte que ens dispensa Espanya seran un estímul poderós per a la creativitat. Amb un percentatge de vot nul superior a l’habitual, ja haurem posat la primera pedra perquè no ens tornem a trobar amb unes eleccions sense cap candidatura de país», han remarcat.