Sumar MÉS: «Cal reformar l'impost de patrimoni per convertir-lo en un impost sobre la riquesa i grans fortunes»

Sumar MÉS ha reivindicat aquest diumenge, amb motiu de la campanya electoral per les eleccions del 23 de juliol, «justícia fiscal» per a mantenir uns serveis públics «de qualitat».

En una roda de premsa, recollida en nota posterior, la candidata de Sumar MÉS al Senat, Isa Allès, i el número 3 de la candidatura de la coalició al Congrés dels Diputats, Esteve Barceló, han defensat els serveis públics com a «eix vertebrador» per a tenir una societat «més igualitària», però han reivindicat que «per a tenir uns serveis públics de qualitat és necessari que el gran capital pagui més impostos».

L'impost més progressiu que existeix a l'Estat és l'IRPF, que es recapta en un 85 per cent de les rendes del treball. Per això, des de Sumar MÉS s'han preguntat «on és la participació de les rendes del capital» i han conclòs que «a l'Estat hi ha injustícia fiscal».

Des de Sumar MÉS han explicat que creuen fonamental «abordar una reforma profunda del sistema fiscal espanyol, per a millorar la progressivitat i tancar la bretxa d'ingressos sobre el PIB respecte a la mitjana europea». La reforma estarà orientada, segons han detallat, al fet que «contribueixin més els que avui paguen menys i els que incompleixen les seves obligacions tributàries». Així, han proposat un exemple, com la creació d'un impost a les grans fortunes.

D'altra banda, des de Sumar MÉS han proposat «reformar en profunditat l'impost de societats per a augmentar la contribució de les grans empreses».

Quant a la competència fiscal entre comunitats autònomes, els candidats de la coalició han considerat que «cal reformar l'impost de patrimoni per a convertir-lo en un impost sobre la riquesa i grans fortunes impedint les bonificacions que realitzen determinades comunitats autònomes».

Per a lluitar contra els privilegis, han destacat que «cal eliminar l'exempció fiscal a l'impost sobre el valor afegit en l'educació i la sanitat privada» i han afegit que «són profundament regressives en beneficiar desproporcionadament les classes amb ingressos més elevats». Sobre aquest impost han afirmat que «s'estudiarà la possibilitat de poder fer el mateix que s'ha implantat a Canàries».

Des de Sumar MÉS també han considerat «imprescindible» una major progressivitat de l'IRPF, d'una banda, fent més progressiva la tributació de les rendes del treball i, per l'altra, que comencin a ser-ho la de les rendes del capital.

També han proposat replantejar la tributació de l'impost sobre el valor afegit dels habitatges de nova construcció, per a fer-lo progressiu segons el valor de l'immoble, assimilant-lo així a l'impost de transmissions patrimonials (ITP) que s'aplica a transaccions d'immobles de segona mà.

Per a Sumar MÉS també «és hora d'introduir la fiscalitat verda en aquesta matèria, modernitzant la imposició ambiental, per a impulsar la transició energètica obligatòria i urgent i la descarbonització de l'economia, apostar per la sostenibilitat ambiental i obtenir recursos addicionals».

Finalment, amb la intenció d'ajudar a la capacitat financera dels ajuntaments, la coalició ha proposat «la reforma de la normativa de l'IBI perquè els ajuntaments puguin establir escales segons el valor cadastral del bé per a fer-lo progressiu».