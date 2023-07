Antoni Salas: «El PP s'ha estimat més governar amb VOX que amb El Pi... No consentirem cap pas enrere en matèria de gènere i llengua»

El portaveu d'El PI-proposta per les Illes Balears en el Consell, Antoni Salas, ha lamentat aquest dissabte, en la sessió plenària de la constitució de la institució, que el candidat a la presidència del Consell, Llorenç Galmés, governi amb VOX, quan aquesta formació política els «va oferir des del principi l'abstenció per a evitar extremismes».

Salas ha reconegut que en les eleccions del passat 28 de maig, El PI «no va saber transmetre la seva voluntat de canvi» perquè la seva formació política es caracteritza per ser «centrada, respectuosa i constructiva», un partit al qual «no li agraden els extrems ni els extremismes».

No obstant això, ha ressenyat que «avui dia són moltes les persones es queixen de l'entesa entre PP i VOX», més encara quan «El PI va oferir des del primer moment després de les eleccions la seva abstenció al Partit Popular perquè aquest canvi vengués, precisament, des de la moderació». «Llàstima que no hagi estat possible», ha subratllat.

Dit això, el portaveu d'EL PI ha expressat que «tenim molt a aportar, des de la moderació, la centralitat, el consens i l'experiència demostrada d'una oposició constructiva». Així, s'ha compromès a «manifestar el que no agradi a aquest partit de manera clara i contundent i intentant aportar sempre una solució».

«Hem vengut a treballar i sabem que coincidim en moltes qüestions, com fer costat als ajuntaments o protegir les famílies, assumptes en els quals ens tendran al costat, perquè nosaltres no caurem en la crítica buida», ha assenyalat, al mateix temps que li ha demanat al que serà el pròxim president del Consell que «reivindiqui al Govern el traspàs de competències de transports a la institució insular».

També, en relació a la qüestió lingüística, Salas ha lamentat que «la llengua vulnerable a Mallorca és el català» i, per tant, ha demanat al PP «no deixar de promocionar-la i protegir-la». D'igual manera, Salas ha reclamat al nou president que «mantengui les polítiques que protegeixin les dones víctimes de la violència de gènere». «No consentirem cap pas enrere en matèria de gènere i llengua», ha ressenyat.

Finalment, el portaveu del PI-proposta per els Illes Balears ha apuntat que «no es pot suportar el ritme de creixement de les últimes dècades» i, per això, ha acabat el seu discurs «demanant eines per a preservar a la ciutadania i a l'entorn d'aquesta terra de la massificació».