'Eivissa i Formentera al Senat' defensarà la promoció de les activitats agràries i la conservació del paisatge rural

Juanjo Ferrer, candidat de la coalició 'Eivissa i Formentera al Senat', ha presentat una sèrie de propostes per fomentar una agricultura i una ramaderia «més ecològiques i saludables, basades en la promoció dels productes autòctons», i mesures d'ajut a la gent del territori «per a que no abandonin les seves activitats i per a que cada dia més joves s'animin a dedicar-se a un sector que ha de tenir futur.

«El manteniment d'aquestes activitats és imprescindible per a la conservació dels paisatges rurals de les nostres illes. Des de la coalició mantenim que només així podrem contribuir a la preservació, recuperació i manteniment del paisatge agrícola de les illes i a impulsar un autèntic desenvolupament rural», ha dit el candidat.

Una de les propostes que ha explicat Ferrer és «promoure una agricultura més ecològica, en consonància amb les necessitats actuals de protecció del medi ambient i la salut de la població». Amb aquest objectiu, la candidatura proposa «incentius i suport econòmic a aquells pagesos que optin per mètodes de cultiu sostenibles i respectuosos amb la biodiversitat».

A més, la coalició considera «crucial» la promoció dels productes autòctons com a eina per preservar «la identitat cultural i el patrimoni gastronòmic de les illes». Per això, Ferrer proposa «l'establiment de programes de suport i difusió dels productes locals, incentivant el seu consum i la seva producció».

D'altra banda, la coalició és conscient que «l'agricultura no pot ser considerada de manera aïllada», i és per això que defensa «la necessitat de col·laboració amb altres àrees econòmiques». En aquest sentit, Ferrer proposa impulsar «una autèntica política de desenvolupament rural, fomentant sinergies amb el turisme sostenible i els itineraris culturals». Això, a parer seu, permetrà «diversificar les oportunitats econòmiques per als pagesos i assegurar un desenvolupament equilibrat i sostenible de les illes».

Finalment, la coalició recorda que aquestes propostes sorgeixen de l'escolta activa de les necessitats del sector agrícola i de les preocupacions de la societat eivissenca i formenterera. Així, 'Eivissa i Formentera al Senat' es compromet a «treballar des del Senat per implementar aquestes mesures i garantir un futur prometedor per a la nostra agricultura, el nostre paisatge i el conjunt de les illes». «Cal ser a Madrid i també a Europa per defensar els interessos de la nostra gent del camp i del nostre territori. I cal ser-hi amb una veu pròpia de les Pitiüses», ha sentenciat Ferrer.