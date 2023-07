Sumar MÉS aposta per crear un fons de capital públic per impulsar empreses emergents

El candidat al Congrés de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, ha presentat, aquest dissabte, la proposta de la coalició per fomentar la creació d'empreses emergents, amb l'objectiu de «diversificar l'economia illenca en la pròxima dècada perquè el turisme deixi de ser la principal font d'ingressos de les Illes Balears».

Així doncs, Sumar MÉS aposta per crear «un fons de capital públic amb finançament estatal per ajudar a la indústria i promoure la diversificació econòmica». Vidal ha explicat que «la proposta que feim és un fons que comptaria amb la meitat del pressupost de finançament estatal i l'altra meitat provendria de l'Impost de Turisme Sostenible». L'objectiu, ha assenyalat el candidat, és «facilitar que els emprenedors de sectors estratègics com són els de les noves tecnologies, industrial, el cultural o el sector primari puguin engegar nous projectes que generin llocs de feina dignes i fora del monocultiu turístic».

Tal com han explicat des de Sumar MÉS, a més de finançar la creació d'empreses en sectors clau, aquest fons també servirà per finançar processos d'innovació de les empreses industrials ja existents. Amb aquest fons, el sector públic adquireix de forma temporal participacions i, per tant, és copartícip en aquestes empreses, per donar-hi suport de forma més eficient que amb subvencions.

Vidal ha assegurat que la finalitat de la mesura és «generar un altre tipus d'ocupació per a la pròxima dècada». «A mitjà i llarg termini necessitam sectors estratègics forts que ens ajudin a afrontar els reptes de futur: l'adaptació a l'emergència climàtica i un sector primari que es converteixi en un sector clau per impulsar la sobirania alimentària de l'arxipèlag».