Els regidors de PP i VOX a Alcúdia s'augmenten el seu sou un 50% i gastaran 600.000 euros més en dedicacions exclusives

El nou equip de govern d'Alcúdia, liderat per Fina Linares del Partit Popular, ha acordat un increment de sous de fins un 50 per cent més respecte a l'anterior i dedicacions exclusives.

El cost de les dedicacions exclusives del pacte PP-VOX-Unió per Alcúdia serà de 439.000 euros anuals, un 50 per cent més que amb el pacte del PSIB-El PI-MÉS, que pujava a 293.000 euros.

Les dedicacions exclusives del Consistori augmentaran a deu (2 per a Unió, 3 per a VOX i 5 per al PP). L'augment d'aquestes dedicacions exclusives suposarà, al final de legislatura, 600.000 euros més de despesa, segons han alertat.