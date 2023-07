Puigdemont, Comín i Ponsatí perden la inmunitat

El Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) ha desestimat el recurs de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí contra el suplicatori que va aprovar el Parlament Europeu, de manera que perden la immunitat que fins ara tenien garantida per unes mesures cautelars.

Cal recordar que el TGUE és la primera instància judicial i els eurodiputats exiliats encara poden presentar un recurs al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

Així com ha informat Vilaweb, el TGUE diu que desestima tots els motius formulats pels tres diputats, «en particular les seves al·legacions segons les quals el Parlament Europeu va incórrer en error quan va concloure que el procés judicial contra ells s'havia incoat amb la intenció de fer mal a la seva activitat com a diputats». Diu el TGUE que no correspon a l'eurocambra d'examinar la legalitat dels actes judicials espanyols.

Aquesta decisió del TGUE obre la porta de bat a bat a l'enviament de noves euroordres pel jutge Pablo Llarena. Perquè la immunitat cautelar que tenien fins ara s'anul·la automàticament i caldrà demanar unes noves mesures cautelars al TJUE que acompanyin el recurs contra aquesta sentència. Les cautelars poden trigar mesos a arribar, en cas que el TJUE les torni a concedir. Mentrestant, perden la immunitat que tenien fins avui.

Carles Puigdemont reacciona a la notícia a través del seu compte de Twitter i assegura que «res no s’acaba, ben al contrari. Tot continua. Presentarem recurs al TJUE, i defensarem fins al final els nostres drets fonamentals».

Res no s’acaba, ben al contrari. Tot continua. Presentarem recurs al TJUE, i defensarem fins al final els nostres drets fonamentals, que són també els drets fonamentals dels catalans i els europeus. Amb el mateix esperit del primer dia, treballant per guanyar la llibertat.… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) July 5, 2023

Per la seva banda, Clara Ponsatí també comenta que «els drets polítics de tothom estaran molt menys protegits a Europa davant els abusos autoritaris»