L'OCB de Formentera expressa un rebuig frontal a l'atac de la ultradreta «contra la llengua, la cultura i la història de les terres valencianes i balears»

L'Obra Cultural Balear de Formentera ha emès un comunicat en denúncia dels perills que el viratge de la ultradreta suposa per a les administracions balears i valencianes.

L'entitat ha assegurat que les mesures del Partit Popular i de Vox van enfocades «a inflamar la discòrdia i la crispació entre la ciutadania, en una retòrica negacionista als progressos obtinguts en els últims anys».

Han criticat durament la persecució del català a les aules, que deixa que els progenitors escullin lliurement la primera llengua en la qual s'educaran els seus fills i filles. «Les evidències constaten que l'atac de la ultradreta contra l'obligatorietat del català en els currículums acadèmics balears, així com en l'administració, respon a una ofensiva a l'aposta política per la normalització lingüística als nostres territoris», han apuntat des de l'OCB Formentera.

Per tot això, l'entitat ha fet una crida a la germanor i solidaritat entre tots els organismes i associacions que aposten per la defensa activa i la difusió de la llengua, la cultura i la història de les terres valencianes i balears, així com «altres organitzacions polítiques, civils i culturals que es vegin assenyalades com a enemigues d'aquesta onada reaccionària».

Per acabar, han assegurat la seva oposició rotunda a cap actitud que pretengui anar en contra de «la nostra existència col·lectiva».