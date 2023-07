UGT demana a Prohens que faci feina «a través del diàleg social»

La Unió General de Treballadors (UGT) de les Illes Balears ha demanat a Marga Prohens, líder del Partit Popular i candidata a la presidència del Govern, que desenvolupi els eixos del seu programa de govern «mitjançant el diàleg social».

Després que aquest mateix dilluns Prohens hagi recitat el seu discurs d'investidura, la secretària d'Acció Sindical d'UGT, Ana Landero, ha manifestat que la candidata del PP «ha de treballar a través del diàleg social les tres potes de l'acció política esbossada en el seu discurs: suport a les persones; model sostenible econòmicament, socialment i mediambientalment; i serveis públics de qualitat».

Landero ha posat en relleu que Prohens hagi evitat parlar de sindicats i diàleg social, que només hagi nomenat en dues ocasions als agents socials i que hagi fet «mínimes referències» als treballadors i treballadores de les Balears.

«Ha dit que respecta el diàleg com a essència democràtica, però no ha esmentat el diàleg social. Ha pronunciat moltes vegades la paraula llibertat i canvi, però no el concepte d'avançar en drets», ha subratllat Landero.

La dirigent sindical ha mostrat els seus dubtes sobre l'efectivitat de solucionar el problema social de l'habitatge amb la fórmula de la col·laboració publicoprivada plantejada per Prohens: «Això pot contribuir al fet que s'incrementi encara més l'especulació. L'administració ha d'intervenir per a equilibrar i garantir el dret a l'habitatge assequible».