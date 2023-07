[VÍDEO] Prohens assegura que no es farà «ni un pas enrere en la lluita contra la violència masclista»

La líder del Partit Popular i candidata a la presidència del Govern, Marga Prohens, ha desgranat aquest dilluns al Parlament al debat d'investidura el seu programa de govern assegurant i insistint diverses vegades que la seva guia és «la llibertat».

Prohens ha explicat que el seu programa es basa en donar suport a les persones i al seu projecte de vida «en llibertat», a generar les condicions per a un «model sostenible» i en la gestió dels serveis públics.

La presidenta del PP ha recordat que la primera mesura que aplicarà el proper Consell de Govern serà l'eliminació de l'impost de successions i donacions, que s'aplicarà també a les herències en vida.

Prohens ha reiterat el compromís en la «lluita contra l'okupació» i en l'actuació sobre l'oferta i la col·laboració amb el sector privat per a frenar l'escalada de preus de l'habitatge. «El Govern no pot ser una immobiliària», ha afirmat. Prohens ha remarcat que el proper Govern no desenvoluparà a les Balears la llei estatal d'Habitatge.

D'altra banda, Marga Prohens ha reivindicat «l'orgull de ser una comunitat turística» i ha expressat el seu desig que el turisme «continuï sent un ascensor social». Així, ha explicat que s'aixecarà la moratòria actual i es frenarà «el camí cap al decreixement».

La candidata a la presidència del Govern també ha assegurat que el proper Executiu no farà «ni un pas enrere» en la consecució de la igualtat entre homes i dones ni en la protecció de les dones «davant a la xacra de la violència contra les dones o la violència masclista».

En el seu discurs d'investidura aquest dilluns al Parlament, Marga Prohens sí que ha fet servir el terme 'violència masclista' davant del concepte de 'violència intrafamiliar' recollit a l'acord d'investidura amb l'extrema dreta. «Se n'ha parlat molt i no vull que ningú no tengui dubtes», ha recalcat.

Prohens ha indicat que el futur Govern coordinarà les diferents administracions per a garantir «la total protecció i seguretat de la dona», sigui quina sigui la seva situació i que es garantirà tota l'assistència, suport i es lluitarà des de la prevenció.

També ha recalcat el compromís en la lluita contra la violència sexual, l'explotació i el tràfic.

Prohens ha afegit que es posaran «llum i taquígrafs» en els casos d'explotació sexual de menors tutelades «davant l'intent del Consell de Mallorca d'amagar un dels episodis més negres dels darrers anys i del que ningú no s'ha responsabilitzat».