Mallorca Nova aprova un manifest de suport a la candidatura Sumar MÉS que lidera Vicenç Vidal

L'organització política juvenil Mallorca Nova ha aprovat aquest dissabte en una assemblea celebrada a sa Pobla un manifest de suport a la candidatura de Sumar MÉS que lidera Vicenç Vidal. El text assegura que cal fer «una passa per, des del nostre País, ampliar els drets de les classes populars arreu, per avançar en la transició eco-social, en la igualtat, la defensa de la diversitat, per bastir un nou marc de relacions internacionals i impulsar la nostra llengua i cultura».

El candidat de Sumar MÉS ha estat present al final de l'assemblea de Mallorca Nova, que li ha lliurat el manifest com a mostra de suport. Vidal ha agraït el gest «en un temps de desafecció política que afecta totes les generacions, però especialment als joves i ha assegurat que Sumar MÉS demostrarà que la vida de la gent pot ser més fàcil centrant-se a solucionar els problemes quotidians. Aquells que realment ens generen incertesa i preocupació en el nostre dia a dia», ha assegurat.

Per part seva, la secretària general de Mallorca Nova, Maria Victòria Llull, ha explicat que «la candidatura que lidera Vicenç Vidal a les Illes Balears ha de comptar amb el suport explícit i entusiasta de Mallorca Nova perquè és l'única que pot garantir que els joves viurem millor, és a dir, que es combatrà la precarietat laboral i els problemes d'accés a l'habitatge, que es garantiran els nostres drets i es respectarà la diversitat i que s'impulsaran mesures per a poder viure plenament en català».

El candidat de Sumar MÉS ha combinat la visita a Mallorca Nova amb una gelatada popular també a sa Pobla, on ha compartit escenari amb el candidat al Senat i portaveu de MÉS al municipi, Antoni Simó Tomàs.