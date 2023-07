Sumar MÉS advoca per la «justícia climàtica»

Sumar MÉS ha presentat aquest dissabte les seves propostes per a fer front a l'emergència climàtica i lluitar per un model sostenible i just. Així, Vicenç Vidal, candidat de la coalició, ha advocat per la «justícia climàtica» i més en un territori com les Balears, on es produeix un escalfament d'entre 3 i 4 dècimes de grau per dècada, el doble que a la resta del món.

La proposta de la coalició passa per un pla de rehabilitació energètica d'habitatges, executant-ne 500.000 cada any i començant pels barris populars, per «assegurar que tothom pot estar fresc a casa»; un Pla de xoc per adaptar els espais públics a la calor (especialment per a les escoles i les residències) i l'adaptació de les condicions de feina a l'aire lliure en situacions d'alerta per calor decretada pels serveis meteorològics oficials. També, ha afegit el candidat, cal «renaturalitzar les ciutats, amb plantacions d'arbres i sistemes d'ombrejat per a combatre el fenomen illa de calor» i «crear refugis climàtics».

«Les persones volem i necessitam cases que no siguin forns i ciutats que no siguin planxes, per viure millor» ha subratllat Vidal qui ha recordat que no es tracta només d'una situació de confort sinó, també, de salut pública, ja que les onades de calor han causat la mort, a l'arxipèlag, de 139 persones durant el darrer any i mig, més que els accidents de trànsit. De fet, les morts atribuïdes a la calor a l'Estat tripliquen la mitjana dels darrers 5 anys.

Segons Vidal, tothom (això inclou el model turístic) es veurà afectat per una altre impacte de l'emergència climàtica: la pujada del nivell de la mar que pot fer desaparèixer 33 de les 163 platges de les Illes Balears a final de segle i que 772 edificacions i 80 hotels quedin sota l'aigua. Amb l'augment del nivell freàtic caldrà també adaptar el sistema de recollida d'aigua i replantejar la xarxa elèctrica, de carreteres i d'altres infraestructures que es veuran afectades. Per això, Sumar MÉS considera que «és imperatiu reformar la Llei de costes, augmentant les zones de servitud, i reorientar les polítiques urbanístiques per evitar construir en zones inundables». A més, cal crear «un mapa de vulnerabilitat climàtica i adaptació i millora dels serveis de protecció civil».

Segons Vidal «és urgent» iniciar aquestes mesures d'adaptació a l'emergència climàtica com també abordar-ne d'altres per a mitigar i disminuir la intensitat del canvi climàtic i els seus efectes, «com una aposta ferma i decidida per la descarbonització, especialment de la mobilitat, i per les energies renovables». «Per això cal que l'Estat espanyol sigui més ambiciós en els seus objectius climàtics i esdevengui un referent europeu com a emprenedor verd», ha dit el candidat. «La disjuntiva que té l'Estat espanyol en els pròxims anys és si aposta per convertir-se en una potència verda o en un desert gris», ha conclòs Vidal.