Més per Menorca denuncia que el PP ha «venut» el Consell pactant amb VOX

Més per Menorca qualifica d'«escandalós» el pacte al qual han arribat el PP i VOX a Mallorca que afecta directament la governabilitat del Consell Insular de Menorca, ja que, segons apunten els menorquinistes, el PP ha «venut» el Consell de Menorca a l'extrema dreta.

Els menorquinistes avisen que amb aquest pacte «estan en perill els drets civils assolits fins a dia d'avui, suposarà un retrocés en la lluita contra la violència masclista i un atac frontal a les conquestes en igualtat de les persones LGTBIQ+. Així mateix és un pacte per arraconar la nostra llengua i cultura».

Per altra banda, el partit ecosobiranista denuncia que aquest pacte s'hagi gestat a Mallorca, «com si es tractàs d'un joc de cartes» on s'han intercanviat les cadires «menyspreant la sobirania dels consells insulars», en aquest cas el de Menorca.

A més, el portaveu de Més per Menorca al Consell Insular, Josep Juaneda, ha volgut destacar que «la primera víctima d'aquest pacte serà la Llei Menorca Reserva de Biosfera, és a dir, que la conjunció del PP amb la ultradreta només té com a objectiu destruir la Menorca que nosaltres hem volgut preservar. Per interessos partidistes pretenen hipotecar el futur de la nostra illa. És un pacte per a més ciment, per a més massificació turística. Volen convertir Menorca en un parc temàtic».

Finalment, Juaneda ha afirmat que és «lamentable que el senyor Vilafranca no aspiri a ser president de tots els menorquins i menorquines, sinó un simple delegat obedient de la Sra. Prohens. No ha estat investit encara i ja ha abdicat de les seves responsabilitats».