El ple del Parlament investirà Marga Prohens els dies 3 i 4 de juliol

El ple del Parlament per a investir com a presidenta del Govern a Marga Prohens tendrà lloc els pròxims dilluns 3 i dimarts 4 de juliol.



Aquest dijous està previst que el president del Parlament, Gabriel Le Senne, convoqui el ple traslladant als grups la intenció de proclamar candidata a Prohens, segons han explicat fonts parlamentàries.



Encara que oficialment i formalment, la candidatura de Marga Prohens a la presidència del Govern s'ha de proclamar en la primera jornada del ple, la sessió es convocarà amb l'ordre del dia i Le Senne ja haurà traslladat als grups la intenció de proposar-la vencedora de les últimes eleccions.



El ple començarà amb la intervenció de Prohens per a exposar el programa polític del Govern que pretengui formar. La votació es durà a terme en l'hora fixada per la Presidència, i si la persona candidata proposada obté el vot afirmatiu de la majoria absoluta dels membres de la Cambra, s'entendrà atorgada la confiança.



No obstant això, si no l'aconseguís durant la primera votació, es procedirà a una altra, passades 48 hores, i la confiança s'entendrà atorgada si obté majoria simple.



La data de celebració del ple d'investidura s'ha conegut sense que hagin transcendit avanços en les negociacions entre PP i Vox.



Mentrestant, aquest mateix dimarts el PSIB, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca i Unides Podem han anunciat un «no» a la investidura de Marga Prohens pels seus acords amb l'extrema dreta.