Les forces democràtiques anuncien un «no» a la investidura de Marga Prohens pels seus acords amb l'extrema dreta

El portaveu adjunt del PSIB al Parlament, Marc Pons, ha avançat aquest dilluns que el Grup Parlamentari Socialista no presentarà candidat a la presidència del Govern al debat d'investidura i que votarà en contra de Marga Prohens.

El president del Parlament, Gabriel Le Senne (VOX), ha iniciat aquest dilluns les reunions amb els grups parlamentaris per a proposar candidats a liderar l'Executiu autonòmic i després de la reunió, en declaracions als mitjans, Pons ha admès que al PSIB «li toca ara fer una oposició constructiva perquè no es retrocedeixi en drets».

Marc Pons ha lamentat que «ja s'està veient» el que representa el pacte que el PP té previst tancar properament amb l'extrema dreta, per exemple, en la figura del president del Parlament i en el contingut del preacord.

Per la seva banda, el portaveu parlamentari de Més per Menorca, Josep Castells, ha considerat «impossible» que la seva formació «faci una altra cosa que votar en contra de la investidura de Marga Prohens».

Així s'ha pronunciat en declaracions a la premsa després de la reunió amb Le Senne on Castells també ha recordat que ja va advertir que «si el PP optava per una aliança amb VOX, evidentment, qualsevol entesa amb Més per Menorca era absolutament impossible».

Castells ha remarcat que «l'única persona que està en condicions de presentar-se a una investidura és Marga Prohens», però que en la seva formació se senten «totalment aliens a la feina que està fent la probable candidata, Prohens, per a superar la investidura».

Així, ha assegurat que el preacord entre el PP i l'extrema dreta «va en la línia de posar en l'agenda política les obsessions de VOX, que estan totalment allunyades de les prioritats de la gent». «No podem acceptar de cap manera polítiques que vagin en la línia de discriminar persones per la seva orientació sexual, de no reconèixer la problemàtica i epidèmia de la violència de gènere o de mostrar-se insensibles amb els immigrants».

En el torn de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia ha explicat que el seu grup també votarà en contra de la investidura de Marga Prohens «si aquesta arriba a produir-se».

El portaveu ecosobiranista ha recordat que el vot en contra a la investidura de Prohens es basa en el fet que el PP «no ha acceptat un escenari extraordinari per a aïllar VOX».

«L'escenari ha estat el contrari, amb els populars donant la presidència de la Cambra autonòmica a Gabriel Le Senne, negociant batlies i sense saber encara l'abast de la negociació per al Govern», ha remarcat. «No s'ha donat l'escenari extraordinari i el PP ha triat no només no aïllar VOX sinó negociar amb ells a totes les institucions», ha conclòs.

Finalment, la diputada d'Unides Podem al Parlament Cristina Gómez ha explicat que durant la reunió ha traslladat el president de la Cambra que no donarà suport a la investidura de Marga Prohens, «perquè ha acceptat els postulats de la ultradreta».

Gómez ha recordat que els estatuts de la seva formació -Podem- contemplen que no es pot afavorir un govern d'una formació de dretes.

«Però és que al marge d'aquesta consideració les diferències ideològiques són tremendes i afecten fins i tot drets socials i civils aconseguits els darrers anys», ha indicat. En aquest sentit, la diputada s'ha referit al català, argumentant que es «crea conflicte on no n'hi ha i s'usa com a excusa per a afavorir l'ensenyament privat i la famosa llibertat de barra de bar».