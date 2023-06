'Per viure millor', el lema de Sumar MÉS per a les eleccions espanyoles del 23J

Sumar MÉS «per viure millor», aquest és el lema de la campanya de la coalició que encapçalen Vicenç Vidal i Elisabeth Ripoll en vista a les eleccions espanyoles del 23 de juliol. Ambdós, acompanyats per Viviana de Sans, número quatre de la llista, han donat el sus de la precampanya electoral.

A partir d’ara, expliquen, «volem donar a conèixer les propostes del nostre programa, que és realista i transformador». Com a suport per a «arribar a tothom» es comptarà amb una nova web de la candidatura (sumarmes.org) mentre que el disseny de la campanya mantendrà «un estil fresc, creatiu, modern i de proximitat gràcies al suport militància, sense la qual això no seria possible», ha explicat Vidal.

Comença una època, ha avançat el cap de llista de la candidatura, en què «volem fer arribar a la ciutadania propostes concretes i avaluables, escoltar-la i assumir amb ella un compromís responsable».

Ripoll per la seva banda ha explicat el significat del lema 'Per viure millor': «Entenem la política com a eina de transformació social que dona solucions als problemes quotidians de les persones». En definitiva, ha assegurat, «com a eina per a fer possible que totes les persones visquem millor».

Amb aquest lema, ha detallat, es vol destacar que és possible impulsar polítiques concretes i eficients que «ens permetin viure en millors condicions, que parteixin dels interessos i necessitats de la majoria i no encaminades a mantenir els privilegis de la minoria de sempre; centrades en fer front a l’alt cost de vida, en promoure uns serveis públics de qualitat, a fer possible una transició ecològica justa i a frenar el discurs reaccionari que vol esclafar drets col·lectius i consensos intergeneracionals consolidats».

Segons Viviana de Sans, «si una cosa s'ha demostrat aquests anys és que es pot governar per a la gent i no per a les elits econòmiques». «D'això tracta aquesta campanya de Sumar MÉS, que la ciutadania tengui uns serveis públics dels quals sentir-nos orgullosos», ha afegit la candidata, de qui ha sorprès que intervengués en castellà.

«La nostra campanya resumeix com som», ha volgut afegir Vidal, «honestos, propers, positius i amb propostes reals centrades en donar resposta als problemes quotidians que ens afecten a la majoria de persones». «Volem Sumar MÉS per viure millor», ha conclòs.