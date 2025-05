Denuncien que IB3 Televisió obvia el traspàs de Manel Domènech però informa sobre la mort de Manolo el del Bombo

Diversos ciutadans varen alertar que aquest dijous al migdia el telenotícies d'IB3, l'ens públic de les Illes Balears, va informar de la mort de Manuel Cáceres (conegut com a Manolo el del Bombo), un aficionat de la Selecció Espanyola de Futbol, i va obviar el traspàs de l'activista mallorquí Manel Domènech.

Així ho va denunciar el president de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, Joan Planes: «Perquè ens adonem de la televisió d’IB3 que tenim!!! Avui al TN migdia s’ha fet ressò de la mort d’un tal 'Manolo del Bombo de España' i no n’ha dit ni mu de la mort de Manel V. Domènech, cosa que sí han fet tots els mitjans de comunicació escrits de Mallorca».

Planes va assenyalar també que «aquesta IB3 TV i a tots els seus professionals els pagam TOTS ELS CIUTADANS de les Illes amb els nostres impostos». Així, considera que «no hi ha dret amb aquesta instrumentalització política que es fa del mitja televisiu. Ja va boicotejar l’emissió de la manifestació del 30 D d’aquest any».

A aquesta crítica s'hi varen sumar altres ciutadans: «Hola IB3: us pagam la nòmina amb els nostres impostos per informar de notícies com el traspàs de Manel Domènech. Que obvieu la notícia i, en canvi, informeu de la mort de «Manolo, el del bombo» ens humilia a tots com a poble».

A més, un altra persona apunta que es tracta de censura: «És increïble com el govern actual tenen controlat a IB3 perquè no diguin mai res relacionat amb moviments independentistes a Mallorca. Com quan presentadors varen anar a la manifestació de dia 30 de desembre per a després no fer-se'n ressò».

No obstant això, al telenotícies del vespre IB3 va rectificar i va informar sobre la mort de Domènech.