Un altre ciclista mort a les carreteres de Mallorca: un bus de TIB atropella un grup de ciclistes a Pollença

Un ciclista de 40 anys ha mort, dos han resultat ferits greus i altres cinc persones han resultat ferides de diferent consideració aquest dijous en un accident amb un autobús del TIB a la carretera que va de Pollença al Port de Pollença.

L'accident s'ha produït aquest migdia quan un autobús ha atropellat a un grup de ciclistes que circulaven per la carretera DT-22 per causes que encara es desconeixen, segons han informat des del SAMU 061.

Fins al lloc s'han desplaçat efectius d'emergències, de la Guàrdia Civil i de la Policia Local de Pollença que han certificat la defunció d'un dels ciclistes.

Altres dos homes, de 42 i 43 anys, han resultat ferits greus amb politraumatismes i han estat traslladats a l'Hospital Són Espases. Una dona ha resultat ferida menys greu amb una fractura de maluc i ha estat traslladat a l'Hospital d'Inca.

Igualment, en l'accident han resultat ferides lleus tres persones i una nina de sis mesos, que ha estat atesa en el lloc. La resta, dues dones de 40 i 57 anys i un home de 37, han estat traslladats a l'Hospital de Muro.

És el tercer ciclista mort a les carreteres de Mallorca aquest any 2025.