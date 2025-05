Mostres de dol per la mort de Manel Domènech: «Bon viatge per als guerrers que al seu poble són fidels!» «Gràcies Manel!»

La mort de Manel Domenech Bestard, membre de l'Assemblea de Docents, Cantaires per la Llibertat i l'Assemblea Sobiranista de Mallorca i moltes altres entitats de la societat civil, ha despertat una onada de reaccions de dol.

L'Assemblea de Docents ha expressat el seu dolor per la defunció de Domènech, a qui han definit com «un lluitador incansable per l'educació i la llengua». «Sempre al costat de les causes justes, sempre compromès, sempre present. Continuarem la lluita amb la teva memòria com a guia», han declarat.

El portaveu de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha lamentat la mort de Domenech, al qui també s'ha referit com un «incansable lluitador per totes les causes justes i amb un compromís insubornable amb aquest país i la seva gent».

«Mallorca perd referents a un ritme inassumible», ha apuntat el líder ecosobiranista.

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca ha fet un comunicat en el qual ha expressat: «Adéu a Manel Domènech, activista incansable i membre de l'Assemblea de Docents, Cantaires per la Llibertat i l'Assemblea Sobiranista de Mallorca. Et trobarem a faltar. Bon viatge per als guerrers que al seu poble són fidels!».

Balti Picornell, expresident del Parlament de les Illes Balears, ha dit: «En Manel era omnipresent, si. L’única persona que podies trobar-te a Perpinyà visitant el palau dels Reis de Mallorca a la Catalunya Nord o donant branca als borbons al palau de Marivent aquí a Mallorca».

La CUP lamenta la pèrdua: «Gràcies per tot company. Amb el teu record, ens fem hereus i mantindrem viu el teu llegat. Sempre fins a la victòria», assenyala el partit. «Militant de llarga trajectòria. L'exdiputat de la CUP, Albert Botran, ha dit: «Compromís persistent (gairebé 400 setmanes sortint a Palma per la independència i l’amnistia). Molt divertit. I un fantàstic amfitrió, ple d’anècdotes i coneixements, cada vegada que ens ha acollit a Mallorca. Descansi en pau Manel Domènech».

Bartomeu Mestre, 'Balutxo' també ha distribuït un comunicat en el qual diu: «Bon viatge pels guerrers! Hem perdut un lluitador compromès com pocs; dels d'ahir, dels d'avui, dels de sempre. Generòs com cap. Actiu a totes les causes justes i nobles en defensa dels drets de les persones i dels pobles; d'un món més lliure, més just i més solidari. Ha esdevingut un model de referència. De part meva, també he perdut un amic dels bons, de ronyó clos i de pedra picada, company d'èxits i fracassos. Tenc ben present els itineraris compartits per tota l'illa de Mallorca, amb les comissions cíviques del Tricentenari (1715-2015) i de la Germania de Mallorca (1521-2021). El més sincer i sencer condol a Carme Vàzquez i a tots els col·lectius on ha servit fins al darrer moment. Gràcies per tant, Manel Domènech!»