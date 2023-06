Truyol: «Martínez pretén tornar a arraconar el català i se situa al costat de la dreta més reaccionària com ja ho varen fer Isern i Bauzá»

MÉS per Palma ha denunciat els retrocessos en política lingüística del govern del Partit Popular a l'Ajuntament, després de la desaparició de Política Lingüística de l’organigrama municipal i de l’anunci de Jaime Martínez de convocar els Premis Ciutat de Palma de novel·la i poesia en llengua castellana.

D’aquesta manera, la portaveu dels ecosobiranistes, Neus Truyol, ha expressat que «tal com va fer Isern només començar el seu mandat, durant la primera setmana de Jaime Martínez com a batle de Palma ja estam constatant el retrocés en drets que suposarà el govern del Partit Popular, ara en matèria lingüística. Martínez pretén tornar a arraconar el català i es torna a situar al costat de la dreta més reaccionària com ja ho féren al seu moment Isern i Bauzá».

En la mateixa línia, Truyol ha volgut recordar que «promoure la llengua catalana, patrimoni de tots els mallorquins i mallorquines, és fer feina per preservar-la, però també és donar l’oportunitat a totes les persones que viuen a Palma a conèixer-la i estimar-la».

En aquest sentit, la formació remarca que el fet de promoure la llengua pròpia de Mallorca «no és anar contra ningú ni es tracta de cap imposició, al contrari, facilitar l’aprenentatge i ús del català pot obrir moltes oportunitats a les persones no catalanoparlants que resideixen a la ciutat, a més de servir com una eina de cohesió social».

Al mateix temps, la portaveu de la formació ha recordat que a Palma «ningú té cap problema per viure i relacionar-se en castellà però, en canvi, les dificultats per a poder viure i desenvolupar-se plenament en català a la ciutat són diàries. Ara més que mai i en un preocupant context de retrocés social de la llengua catalana, les institucions tenen l’obligació de preservar-la i de promoure-la en benefici de tots els mallorquins i mallorquines, nascuts o no a l’illa».

Premis Ciutat de Palma

Per altra banda, Miquel Àngel Contreras, regidor de la formació, lamenta que el nou equip de govern municipal de Palma, en mans del PP, «vulgui desprestigiar de bell nou els Premis Ciutat de Palma, tot recuperant la polèmica sobre la llengua». En aquest sentit, des de MÉS per Palma han volgut recordar que des de la seva creació els premis varen convertir-se en un referent per la defensa i divulgació de la llengua catalana.

Contreras ha recordat que a partir del 2004 el Partit Popular va introduir la polèmica amb Catalina Cirer acabant amb una tradició socialment assumida i valorada positivament pel sector cultural. «El 2011 s’hi tornà a sumar Isern i ara, Jaime Martínez, ha volgut seguir la mateixa línia retornant a la crispació generada pels seus predecessors, quan ja existeixen centenars de guardons similars en llengua castellana a escala estatal i internacional». «Els Premis Ciutat de Palma tenen un gran prestigi en l’àmbit internacional i, al PP, l’únic que li importa és polititzar-los i instrumentalitzar-los des de la seva ideologia més radical i anticatalanista», ha afirmat Contreras.

De fet, Contreras ha insistit que «la decisió dels predecessors de Martínez, Catalina Cirer i Mateu Isern, va provocar anys de polèmica i de boicot per part dels escriptors i del sector de la cultura, fet que cada vegada només ha provocat una baixada elevadíssima de la participació en els guardons però també de la seva visibilitat, prestigi i internacionalització».

En la mateixa línia, els ecosobiranistes han recordat que «no existia cap reivindicació cultural sobre aquesta qüestió ni cap clam social: només l'obsessió malaltissa del PP i el seu entorn més immediat per fer bilingüe allò que està en català i no fer ni una sola passa per fer que sigui bilingüe allò que només és en castellà».

Finalment, MÉS per Palma ha volgut insistir en la reiterada incoherència i contradiccions del Partit Popular, quan fou el mateix partit que impulsà l’aprovació de la Llei de Normalització Lingüística el 1986 o qui ha convocat també durant anys (sota el mandat de Fageda) els Premis Ciutat de Palma en llengua catalana.

Així, Contreras ha explicitat que durant els darrers anys el PP ha anat fent «un gir cap a la dreta més reaccionària, volent trencar amb l’esperit d’ampli consens social que suposà en el seu moment l’Estatut d’Autonomia i la Llei de Normalització Lingüística, ara de la mà dels pactes a l’ombra amb PP i Vox. És evident que el PP no governa per a la majoria sinó per a la dreta més reaccionària i sectària i en contra dels interessos generals i del mateix sector cultural».