Sumar MÉS es presenta com «la força d’esquerres, verda i feminista» a les Balears

La candidatura de Sumar MÉS a les eleccions espanyoles del 23 de juliol integra persones que provenen de «molts d’espais, sigles i àmbits de la societat civil unides pel compromís amb la democràcia, el medi ambient i la justícia social. Persones amb un objectiu comú: millorar la vida de la gent». Així l’ha definida el cap de llista de la coalició, Vicenç Vidal, en la presentació dels candidats, aquest dilluns, a Palma, a qui ha volgut agrair la «valentia» per fer aquesta passa endavant.

Davant l’onada reaccionària que es va constatar el 28M, han remarcat que tenen «la tasca de recuperar el futur i afrontar les transformacions històriques pendents». «Aspiram a viure amb tranquil·litat, a recuperar la nostra qualitat de vida amb un sou just, amb un horari decent, a arribar a final de mes i poder pagar el lloguer o la hipoteca». De fet, ha assegurat Vidal, aquestes eleccions van d’això: «De la vida de tots i cadascú de nosaltres, dels nostres drets i del nostre futur».

Sumar MÉS és «la força d’esquerres, verda i feminista». Vol ser una candidatura que il·lusioni, tal com ha explicat la número dos de la llista, Elisabet Ripoll: «Els nostres adversaris són la desigualtat i la pobresa. És la vida amb por i la por al demà. Per això no demanam a ningú que voti per por, sinó amb il·lusió, amb l’esperança que la nostra vida pot ser millor». Una força, ha dit, que planteja grans acords intergeneracionals: «Qui pot estar en contra que hi hagi més i millors permisos per a mares i pares? Qui pot estar en contra que tenguem més temps per tenir cura dels nostres éssers estimats? Qui pot estar en contra que l’habitatge sigui accessible i digne per a tothom? Qui pot estar en contra d’unes condicions de treball decents?».

Esteve Barceló, número 3 de la candidatura, ha assegurat que «som l’esquerra verda que obliga a posicionar-se a la resta de formacions» i que «tota política econòmica, avui, és política climàtica». Protegir el planeta i deixar-ne un de millor per a les generacions futures «va de la mà necessàriament de la justícia social i de viure millor». Les Illes Balears són un dels territoris més afectats per la crisi climàtica, que incidirà especialment en el Turisme com a activitat principal. Per això «posam damunt la taula el debat del present i del futur, som una força a l’avantguarda en temes d’estat».

Per a millorar la vida de la gent és imprescindible «tenir una sanitat i uns serveis públics dels quals sentir-nos orgullosos», ha remarcat Viviana de Sans, la número 4 de la llista. El reforçament dels serveis públics «és cabdal per protegir la ciutadania, com ha demostrat la pandèmia i la crisi energètica i econòmica. Els hem de mantenir i millorar».

«Polítiques d’esquerres reals, com les impulsades des de la vicepresidència de Yolanda Díaz, com el desenvolupament dels ERTO, precisament durant la pandèmia. L’augment del salari mínim interprofessional i la reforma laboral van en aquesta línia, però sabem que no només és possible revalidar un govern de coalició, sinó que serem capaços de fer-ho millor, perquè la vida sigui més fàcil», ha subratllat de Sans.

La candidatura es mostra conscient que el fet que l’Estat lideri el creixement a la zona euro o hagi evitat la recessió, que no ha pogut esquivar Alemanya, són fites que no s’han traduït en una millora de la qualitat de vida de la gent, i que les dades macroeconòmiques «no estan arribant a la butxaca de la ciutadania, que per l’encariment del preu dels aliments o dels lloguers i la hipoteca té dificultats per arribar a final de mes».

Davant aquests problemes quotidians, «proposen solucions que se cercaran des de l’esquerra i de dalt a baix, escoltant i responent».

En aquest escenari i, entenent la desafecció de la ciutadania envers la política, Sumar MÉS es presenta amb «ganes de retornar la confiança a la gent, a recordar-los que la seva veu és important i que s'escolta». Amb aquest objectiu, remarquen que «s’ha aconseguir sumar per la candidatura a persones independents amb un gran reconeixement social, com poden ser l’exjutge Castro, que tanca la llista, o Artur Parron».