El jutge José Castro tanca la candidatura de Sumar MÉS

El jutge José Castro, qui va ser l'instructor del cas Palma Arena, tanca la llista de Sumar MÉS per a les eleccions al Congrés espanyol. Ja ho va insinuar la líder de Sumar, Yolanda Díaz, en un acte a Palma, quan va afirmar: «Sumar va de persones com Castro que fan feina tots els dies per a fer un país millor».

A l'espera que Sumar MÉS reveli la llista completa de la candidatura al Congrés, sabem com s'han repartit les diferents formacions els llocs: 1r per a MÉS per Mallorca, 2n per a Sumar, 3r per a Més per Menorca, 4t per a Podem, 5è per a EUIB, 6è per a Podem, 7è per a Més per Menorca i 8è per a Sumar.

Així, els quatre primers noms són Vicenç Vidal (MÉS per Mallorca), Elisabeth Ripoll (independent), Esteve Barceló (Més per Menorca) i Viviana de Sans (Podem Eivissa) i, el darrer de la llista, el jutge José Castro (independent).